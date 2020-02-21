Вопрос дня: Как увеличить себе пенсию?

21.02.2020, 17:19, Новости дня

Начать лучше с того, как пенсия рассчитывается. Как известно, в РФ есть два вида пенсий – социальная и страховая. Первая предусмотрена для всех, вне зависимости от стажа или наработанных баллов, но выйти на нее можно только с определенного возраста – он на 5 лет выше нынешнего порога выхода на страховую пенсию. То есть с 2028 года, когда пенсионная реформа завершится, социальную пенсию мужчины будут получать с 70 лет, женщины – с 65. Социальная пенсия в 2020 году, к примеру, составляет чуть больше 9 тысяч рублей. Сумму устанавливает государство, и повлиять на нее никак не получится.

А вот со страховой пенсией это возможно. Чтобы понять как, сначала нужно уяснить формулу ее расчета. Вот она:

пенсия = число баллов (его еще называют суммой индивидуальный пенсионных коэффициентов) * стоимость одного балла (на момент назначения пенсии) + фиксированная выплата от государства.

Стоимость балла и размер фиксированной выплаты на момент выхода на пенсию вы сейчас знать не можете – они могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Единственное, на что вы можете повлиять – это сумма баллов.

Докупить пенсионные баллы

Чтобы понять, нужны ли они вам, сначала стоит выяснить, можете ли вы вообще претендовать на страховую пенсию. Для этого должны сойтись три условия:

– возраст. Сейчас порог выхода постепенно повышается, но в 2020-м он составит 55,5 лет для женщин и 60,5 лет для мужчин;

– стаж работы. В 2020-м – 11 лет минимум. Он будет повышаться до 2024 года и достигнет 15 лет. И это должен быть «белый» стаж, отмеченный в ПФР;

– пенсионные баллы (ИПК). В 2020-м – минимум 18,6 балла. К 2025-му нижний порог поднимется до 30 баллов.

Проверить, какой у вас стаж и сколько баллов, можно через сайт госуслуг или ПФР – это быстро. Далее же ситуации могут быть разные. Одно дело – если вам не хватает стажа либо баллов до нужного уровня – их можно приобрести просто для того, чтобы получать пенсию.

Но нас интересует другой вариант – как увеличить себе пенсию, если минимальные условия уже соблюдены. То есть предположим, что до пенсии вам остается, например, 10 лет. И стаж, и баллы вы набираете. Теперь стоит рассчитать будущую пенсию – хотя бы примерно, используя текущие исходные данные и подставив их в формулу. В 2020 году один пенсионный балл стоит 93 рубля, фиксированная выплата – 5686 рублей. К примеру, вы работали 20 лет, зарплата была не слишком большой, и у вас вышло 120 баллов. Вот что получается на деле: 120 * 93 + 5686 = 16846 рублей составила бы ваша пенсия, если бы вышли на нее в 2020 году.

Но вам еще 10 лет работать. И, предположим, вы стали зарабатывать чуть больше – получалось примерно по 8 баллов в год. То есть 120+80=200 баллов у вас будет к 65-летнему возрасту. При нынешних исходных данных ваша пенсия составит 24286 рублей. Наверняка стоимость балла и размер фиксированный выплаты к тому времени немного подрастут, так что вероятно, эта цифра будет чуть больше.

Но если она вас все равно не устраивает, вы можете сходить в региональное отделение ПФР, подать там заявление и докупить себе баллов – стаж вам все равно уже не нужен. Там вы ежегодно (разово или отдельными платежами) обязуетесь перечислять определенные суммы. Минимум вы можете купить 1,177 балла в год – в 2020-м они стоят почти 32 тысячи рублей. Максимум тоже есть – вы сможете потратить не более 256 тысяч, и приобретете на них примерно 10 баллов. То есть за 10 лет больше сотни баллов вы не купите. Что получится в итоге: 300 баллов * 93 + 5686 = 33586 рублей. Только вот для того, чтобы получить эту сумму, вам придется за 10 лет потратить более 2,5 миллиона рублей.

Вложить деньги в НПФ или инвестировать

Принцип здесь тот же, что и с покупкой баллов, только без ограничений по взносам. По сути, в негосударственных пенсионных фондах вы можете самостоятельно формировать свою вторую, дополнительную пенсию – и фонд будет выплачивать ее параллельно с государственной. Если, конечно, не обанкротится к тому времени.

Процедура следующая – вы переводите свою накопительную пенсию в определенный НПФ, если не сделали этого раньше, и выбираете интересующую вас пенсионную программу. При этом сами определите размер первоначального взноса и ежемесячный платеж (его может перечислять работодатель). Также можно будет сразу согласовать, как вы хотите получать выплаты – единоразово или ежемесячно. Фонд будет инвестировать ваши деньги и периодически перечислять вам процент с дохода.

К примеру, пенсионный калькулятор одного из крупнейших в РФ фондов обещает 40-летнему мужчине с заработком в 80 тысяч рублей и ежемесячными взносами в 5% негосударственную пенсию в 14 тысяч рублей. То есть если человек в течение 25 лет будет переводить на свой счет в фонде по 4 тысячи рублей каждый месяц, с 65 лет он будет получать примерно по 14 тысяч в придачу к государственным 15-16. Всего будет около 30. Соответственно, чем больше платишь ежемесячно, тем больше обещает быть грядущая пенсия. Важный нюанс – на выплаты вы сможете рассчитывать только по достижении пенсионного возраста.

Только вот банкротство фонда действительно может быть серьезным фактором риска – Агентство страхования вкладов не защитит ваши накопления, как это произошло бы в случае с банковскими вкладами. Поэтому с выбором фонда стоит быть очень осторожным. Как минимум, можно проверить актуальные рейтинги НПФ по размеру активов и доходности накоплений.

Инвестировать можно также и без помощи НПФ – есть более пассивные документы вроде банковских вкладов, депозитов, а есть и активные – вроде торговли акциями. Специалисты обычно рекомендуют не ограничиваться чем-то одним, и создать некую корзину – что-то положить в банк, что-то использовать для покупки акций, что-то – для инвестиционного страхования жизни. Сейчас для таких целей появляется все больше инструментов – например, так-называемые роботы-помощники, которые сделают за вас едва ли не всю работу.

Доплаты льготникам

Способ довольно очевидный, но мало зависящий от самого человека. Перечень категорий граждан, которым положены какие-либо доплаты, обычно устанавливают региональные власти, и сумма выплат тоже может отличаться. Но это уже не пенсия, это просто отдельные пособия. К примеру, они положены героям СССР и России, инвалидам, героям труда, детям, родители которых погибли в терактах, и так далее. Вот так, например, перечень выглядит для Москвы.

Необычные способы

Обычно в числе таковых называют смену пола (женщины выходят на пенсию раньше, и выплат тем самым будет больше), что вряд ли приемлемо для большинства, и переезд в более «выгодный» в пенсионном плане регион. Например, в Москву, где есть региональные надбавки. Правда, чтобы они были больше, нужно прожить в столице не менее 10 лет. Если человек прожил в городе меньше – он может стать работающим пенсионером на одной из определенных должностей (вроде библиотекаря или дворника), и тогда дополнительные выплаты могут вырасти вплоть до 19 тысяч рублей.

Только вот если у человека нет иных вариантов, кроме как прописаться после покупки в Москве недвижимости, то вряд ли вариант с переездом ради пенсии себя окупит.

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