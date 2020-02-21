«Пошли необратимые процессы». Остапчук пожаловался на проблемы с зубами

21.02.2020, 17:18, Новости дня

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук признался в Instagram, что поставил на зубы брекеты.

«Привет. Я Вова. Мне 35 лет и сегодня я поставил брекет-систему. Я знаю, большинство из вас скажет: «У тебя же все хорошо с зубами». Но это неправда. Я носил полтора года элайнеры, и все оказалось зря: и деньги (около 120 тыс. грн), и убитое время.⠀У меня из-за неправильно растущих восьмерок сместились передние верхние и нижние зубы. Они сместились настолько, что даже после удаления коренных зубов уже пошли необратимые процессы. Нижняя челюсть ушла назад на пару сантиметров, резцы стерлись, а два передних нужно вытянуть вниз. В общем, я утром думал : ну, на пару месяцев. Нет, оказалось на полтора года. Вывод: не бойтесь меняться и следить за здоровьем. Мы у себя одни», – написал он.

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Привет. Я Вова. Мне 35 лет и сегодня я поставил брекет-систему. * Я знаю, большинство из вас скажет «у тебя же все хорошо с зубами». * Но это неправда. * Я носил 1,5 года элайнеры и все оказалось зря и деньги (около 120 тыс грн) и убитое время. * У меня: * из-за неправильно растущих 8ок сместились передние верхние и нижние зубы * сместились настолько, что даже после удаления коренных зубов уже пошли необратимые процессы. * нижняя челюсть ушла назад на пару сантиметров * резцы стёрлись, а два передних нужно вытянуть вниз. * В общем, я утром думал — ну, на пару месяцев. * Нет, оказалось на 1,5 года. Вывод: не бойтесь меняться и следить за здоровьем. Мы у себя одни * * Кстати, сильно видно брекеты? * Все леченое прохожу с клинике @darlin_clinic. Очень. Профессионально и цены приятные * * #остапчук #новыезубы #досвадьбызаживет

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 20 Фев 2020 в 9:10 PST

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение 2017», принимал участие в шоу «Танцы со звездми 6» на «1+1».