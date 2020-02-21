Путин сказал, что некоторые заявления Зеленского вызывают вопросы

21.02.2020, 17:18, Новости дня

Президент России Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос журналиста Андрея Ванденко о том, есть ли надежда договориться с Украиной о мире и дружбе. Интервью вышло в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Надежда умирает последней», – сказал глава Кремля.

Он выразил сожаление в связи с рядом высказываний украинского президента Владимира Зеленского.

«Вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли договориться по газу», – заявил Путин.

Ванденко спросил: «То, что мы не друзья с Украиной, – это потеря для нас?» «Да, конечно», – ответил президент РФ.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Во время переговоров канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что Минские соглашения будут пересмотрены.

Зеленский заявил, что у него и у Путина «абсолютно разный взгляд» на пункт Минских соглашений, касающийся передачи под контроль Киева участка границы между Украиной и Россией.

В феврале 2020 года украинский президент высказал мнение, что Российская Федерация готова думать над уточнением текста Минских договоренностей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что изменения в текст Минских соглашений нужно обсуждать с «экспертами» из «ЛДНР».

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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