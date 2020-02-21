Жители Новых Санжар заявили, что не знали, заражены ли эвакуированные из Уханя

21.02.2020, 17:18, Новости дня

Жители поселка Новые Санжары, куда привезли эвакуированных из Уханя, пожаловались на нехватку информации от властей. Об этом они рассказали в комментарии телеканалу «1+1».

В частности, один из местных жителей отметил, что он не против эвакуированных, но он не понимает, почему их не разместили в Киеве, куда изначально прибыл самолет.

«А против людей я ничего не имею, там мог быть мой внук и еще кто-то. Просто, как-то надо было делать цивилизованно. Обо всем узнали только утром и все разбушевались. Точно никто не знал, они заражены или нет», – отметил он.

Еще одна жительница выразила недовольство тем, что помимо украинцев были привезены и иностранцы. Она также заявила о нехватке информации по поводу эвакуированных: «Есть сельский совет, никто никому не сообщал, никто ничего не знал».

«Если бы нам сказали, что они действительно едут к нам не больные, то другое дело. У меня есть ребенок, я за него переживаю… Местных жителей не предупредили», – заявила еще одна местная жительница.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников остается под стражей.

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в ходе своего выступления в Верховной Раде подчеркнул, что Минздрав ежедневно проводил брифинги с целью уведомить население о ситуации с коронавирусом в Украине.

«Я, честно говоря, не понимаю, как нужно было коммуницировать с теми людьми, которые находятся в том или ином населенном пункте, и каким образом это должно было произойти», – отметил чиновник.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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