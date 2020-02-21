После беспорядков в Новых Санжарах полиция открыла пять уголовных производств – МВД

21.02.2020, 17:18, Новости дня

После беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области полиция открыла пять уголовных производств. Об этом на брифинге 21 февраля сказал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Сейчас в Новых Санжарах ситуация спокойная… Ситуация полностью под контролем. Вчера были задержаны 24 наиболее агрессивных лица, 23 из них были идентифицированы и отпущены домой, один человек задержан за наиболее дерзкое нарушение общественного порядка. Открыто пять уголовных производств по статьям «массовые беспорядки», «перекрытие и блокирование транспортных магистралей», «хулиганство» и «разжигание межрассовой и религиозной вражды», – сказал Геращенко.

По его словам, во время протестов в Новых Санжарах звучали «незаконные высказывания» в адрес иностранных граждан, которых эвакуировали вместе с украинцами.

20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира, которых эвакуировали в связи со вспышкой в Китае коронавируса SARS-CoV-2 и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они пробудут на обсервации 14 дней. В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что проведет вместе с эвакуированными на карантине две недели, чтобы «успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны». 21 февраля она заселилась в санаторий.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Во время прибытия колонны автобусов местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

Полиция в Новых Санжарах после инцидента задержала 24 человека. 23 из них 21 февраля отпустили.