В Иране предположили распространение коронавируса по всем городам страны

21.02.2020, 17:12, Новости дня

Член комитета по инфекционным заболеваниям минздрава Ирана Мино Мохрез заявила, что коронавирус мог распространиться во всех городах страны.

«Принимая во внимание передвижение и поездки во многие города страны (из Кума), в том числе в Тегеран, Баболь, Арак, Эсфахан, Решт и другие города, возможно, он (коронавирус) есть во всех городах Ирана», – сказала Мохрез агентству IRNA, передает РИА «Новости».

Источником заражения могли стать рабочие из Китая, которые трудятся в Куме.

На текущий момент в Иране зафиксировано 18 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, носители вируса есть в Куме, Араке, Тегеране и Гиляне, четверо человек погибли.

Ранее Ирак и Кувейт ограничили въезд из Ирана из-за распространяющегося по стране коронавируса.