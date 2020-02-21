Порошенко назвал Путина «врагом хуже коронавируса»

21.02.2020, 17:12, Новости дня

Украинский экс-президент Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин – более опасный для Украины враг, чем эпидемия коронавируса.

«Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию, и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин – куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать», – написал в своем Twitter Порошенко.

Политик добавил, что в планы Путина «не входит мир с Украиной», для подтверждения этой информации «достаточно послушать», что говорит российский лидер.

Путин, по его словам, считает, что «украинский язык не имеет права на существование».

«Что украинской нации не существует, что мы с ним – один народ, такая искалеченная западными влияниями ветвь русских. Путин считает, что православная церковь должна быть только Московского патриархата», – отметил Порошенко.

В Кремле заявляли, что пик русофобской политики Украины приходился на время правления Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Порошенко ущемлял русский язык.



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