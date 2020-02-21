Россия использует участников парада 9 мая в своих империалистских и захватнических целях – Дробович

21.02.2020, 17:06, Новости дня

Военный парад в России 9 мая является инструментом для достижения политических целей, а не почтением памяти жертв Второй мировой войны. Об этом заявил глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович 21 февраля в Киеве во время презентации отчета деятельности института за прошлый год, пишет «Укринформ».

Он отметил, что Россия является страной-агрессором, которая не только нарушила международное право, но имеет практику использования исторических событий и фактов для достижения политических целей.

По мнению Дробовича, те, кто «захочет принять участие в подобных мероприятиях, которые даже экспертная среда иначе как «победобесие» не называет, должны считаться с тем, что они станут инструментом российской агрессивной политики».

«Любой, кто соглашается участвовать в параде, должен понимать, что с максимально высокой вероятностью это будет использовано Россией для своих империалистских, захватнических целей или оправданий преступлений Второй мировой войны», – добавил глава УИНП.

17 февраля Рабинович на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп предложил отправить делегацию Верховной Рады для участия в параде Победы 9 мая в Москве. Он мотивировал свои слова тем, что украинцы вместе с россиянами освобождали от нацистов как российские, так и украинские города.

Партия «Европейская солидарность» выразила возмущение таким предложением и потребовала, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, допускает ли он свое участие в параде в Москве 9 мая 2020 года.