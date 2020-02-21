17-летняя украинка Костюк вышла в полуфинал теннисного турнира в Каире

21.02.2020, 17:06, Новости дня

Восьмая ракетка Украины Марта Костюк 21 февраля вышла в полуфинал теннисного турнира в столице Египта Каире, сообщает «Большой теннис Украины».

17-летняя Костюк в четвертьфинале турнира победила представительницу Болгарии Изабеллу Шиникову со счетом 6:1, 6:3. Игра длилась около часа.

Костюк занимает 168-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты, Шиникова является в 167-й ракеткой мира.

Украинка и болгарка до этого провели между собой один поединок. В феврале 2019 года Костюк победила Шиникову в двух сетах.

В четвертьфинале турнира в Каире также примет участие другая украинка Дарья Снигур, которая проведет поединок против румынки Елены Габриэлы Рузе.

Победительница пары Снигур – Рузе встретится в полуфинале турнира с Костюк.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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