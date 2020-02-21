«Метинвест» готов вложить в шахтоуправление «Покровское» 4 млрд грн после приобретения контрольнного пакета акций

21.02.2020, 17:06, Новости дня

Шахтоуправление «Покровское» в Донецкой области может получить около 4 млрд инвестиций после покупки контрольного пакета акций группой горно-металлургических компаний «Метинвест», пишет Delo.ua.

«Метинвест» с 2018 года владеет 24,9% акций «Покровского», в 2019 году, вложил 700 млн грн в закупку нового оборудования, в том числе купил новый проходческий комбайн отечественного производства и несколько новых импортных очистных комбайнов, отмечает издание. По данным журналистов, с момента покупки доли в предприятии штат был увеличен на 300 специалистов, средняя зарплата выросла на четверть.

«Вместо чистого убытка в 998 млн грн, полученного «Покровским» в 2018 году, – чистая прибыль в 925 млн грн по итогам 2019 года. Выросли также на 25% отчисления в бюджет – всего около 1,8 млрд грн», – пишет автор статьи.

«Метинвест» готов вложить еще свыше $160 млн в разработку нового угольного блока.

«По сути, анонсируется создание новой шахты с прогнозными запасами угля в 34 млн т, что позволит уже в скором времени восстановить его добычу на максимальном докризисном уровне в 8,3 млн т», – сказано в материале.

Издание подчеркивает, что речь идет о коксующемся угле, из него получают необходимый для производства чугуна кокс, который с началом войны на Донбассе украинские металлургические предприятия вынуждены импортировать.

«Дело остается, казалось бы, за малым – разрешение Антимонопольного комитета на получение «Метинвестом» контроля над «Покровским», – пишет автор.

В «Метинвест» входит ряд шахт, горно-обогатительных комбинатов, металлургических и коксохимических заводов, в основном в Украине, но есть также предприятия в Италии, Болгарии и Великобритании, сказано на сайте компании. Основными акционерами являются группа СКМ Рината Ахметова и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского.