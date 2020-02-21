Кокорин внесен в заявку «Сочи» на остаток сезона премьер-лиги

21.02.2020, 17:06, Новости дня

Российский нападающий Александр Кокорин официально был включен в заявку футбольного клуба "Сочи" на оставшуюся часть сезона российской премьер-лиги. В команде из курортного города РФ футболист будет выступать под номером 91.

Напомним, что Кокорин перешел в "Сочи" по условиям арендного договора между "Зенитом" и сочинцами. Изначально Александр не желал переходить в клуб с черноморского побережья, и был переведен в "Зенит-2", с которым он провел один из тренировочных сборов.

По ходу зимнего перерыва на Кокорина претендовали калининградская "Балтика", казанский "Рубин" и тульский "Арсенал".



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