Анатолия Бичукова похоронили с воинскими почестями

21.02.2020, 17:06, Новости дня

В Москве простились с известным скульптором, вице-президентом Российской академии художеств Анатолием Бичуковым.

Похороны прошли на Троекуровском кладбище. В последний путь мастера проводили с воинскими почестями. Организацией похорон занималось Министерство внутренних дел, так как он был офицером, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской академии художеств.

Анатолий Бичуков ушел из жизни 19 февраля в возрасте 85 лет. Самые известные работы скульптора находятся в Москве: композиция "Защитникам земли российской" на Поклонной горе, памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре, монумент Трубной площади. Среди других монументальных работ — памятник летчикам во Внукове и героям-медикам в Кисловодске.

Также скульптор участвовал в воссоздании убранства храма Христа Спасителя и в оформлении скульптурами Большого Кремлевского дворца.



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