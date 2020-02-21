У находящихся на обсервации в Новых Санжарах признаков заболеваний нет, они здоровы – Минздрав Украины

21.02.2020, 17:06, Новости дня

У эвакуированных из Китая украинцев и граждан других стран, находящихся на обсервации в медцентре «Новые Санжары» в Полтавской области, нет признаков заболеваний. Об этом на брифинге 21 февраля сказал замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Наши граждане попали в Украину. Все они здоровы, они прошли обследование уже внутри обсервационного учреждения. И каких-либо признаков опасности или заболевания ни у одного человека нет – ни у граждан Украины, ни у граждан других стран», – сказал он.

По словам Коваля, людям обеспечено трехразовое питание.

«Едят люди из одноразовой посуды, она в соответствии с санитарными нормами обрабатывается перед утилизацией. У учреждения отдельное водоснабжение, отдельная система канализации, сточные воды также обрабатываюся в соответствии с санитарными нормами… Поэтому никакой опасности для окружающих эти люди не несут. В данное время с медицинской стороны все хорошо», – подчеркнул он.

20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира, которых эвакуировали в связи со вспышкой в Китае коронавируса SARS-CoV-2 и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они пробудут на обсервации 14 дней. В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что проведет вместе с эвакуированными на карантине две недели, чтобы «успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны». 21 февраля она заселилась в санаторий.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Во время прибытия колонны автобусов местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

Полиция в Новых Санжарах после инцидента задержала 24 человека. 23 из них 21 февраля отпустили.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / alyona alyona позировала в купальнике с глубоким декольте

04.12 / Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми

05.02 / На лайнере с заразившимися коронавирусом пассажирами оказались 24 россиянина

27.01 / Упавший в Афганистане самолет мог принадлежать ВВС США, талибы взяли на себя ответственность за крушение

18.02 / Регионы берут на вооружение тульский опыт капремонта домов

26.01 / Герман Греф дал совет по хранению сбережений

13.12 / «Яндекс» выступил в поддержку Nginx, в офисе которого накануне прошли обыски по уголовному делу

13.02 / Политика: Конституция РФ станет ответом на вызовы времени

24.01 / Автоэксперт объяснил, почему мужчины чаще женщин попадают в ДТП

14.02 / Формула-1. Публике представлен новый болид команды Red Bull

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика