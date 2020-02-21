Турчинов: Украина не может объявит войну ядерному государству

21.02.2020, 17:06, Новости дня

Украина до сих пор не объявила войну РФ потому, что это ядерное государство, рассказал бывший секретарь Совета безопасности Незалежной Александр Турчинов.

Также он пояснил, почему не получилось ввести военное положение, сообщает агентство РИА Новости. Тогда в стране шла борьба за власть, и нужны были легитимные выборы, который в случае военного положения не проводят, добавил Турчинов.

Помимо этого, объявление военного положения напугало бы иностранных инвесторов и поставило крест на помощи от Международного валютного фонда.



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