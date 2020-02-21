Посольство РФ подтвердило информацию о россиянке, пытавшейся похитить ребенка у итальянца

21.02.2020, 17:06, Новости дня

Женщина, которую в Италии заподозрили в похищении ребенка, имеет российское гражданство. Ее сообщник – также россиянин. Эту информацию подтвердили в посольстве РФ в Италии.

"21 февраля в СМИ появилась информация о задержании под Флоренцией двух граждан РФ (мужчина и женщина) по подозрению в похищении несовершеннолетнего, – цитирует ТАСС заявление диппредставительства. – По некоторым данным, женщине инкриминируется попытка похищения собственного сына, проживающего в Италии со своим отцом, гражданином этой страны".

По предварительным данным, сообщником женщины стал ее брат.

"Посольство незамедлительно связалось с местными властями. По официальной информации, полученной от Управления внутренних дел по городу Флоренция, задержание произошло 19 февраля", – уточнили дипломаты.

В данный момент задержанные находятся под стражей во Флоренции, им предоставили государственного адвоката.

Дипломаты поддерживают контакт с полицией, пока идет расследование. В случае необходимости дипломаты готовы оказать россиянам консульскую помощь.

Ранее 21 февраля итальянские СМИ сообщили о попытке российской гражданки похитить собственного сына у бывшего мужа. В правоохранительные органы обратился отец восьмилетнего мальчика, гражданин Италии, которому суд дал право опеки над ребенком. По некоторым данным, у мальчика, как и у его матери, может быть российское гражданство.

 



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