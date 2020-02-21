Британка хотела взорвать собор Святого Павла

21.02.2020, 17:06, Новости дня

Хотела взорвать собор Святого Павла в Лондоне: британка признала себя виновной в подготовке теракта и распространении экстремистских материалов. Она под стражей, приговор вынесут в начале мая.

Как уточняет "Россия 24", недавно женщина связалась с радикальными исламистами и даже подготовила слова присяги ИГИЛ (запрещено в России). Чтобы доказать свою верность, она хотела совершить крупный теракт, заложив взрывчатку в собор Святого Павла.

Для этого она приехала в Лондон, заселилась в отель, посетила сам храм и встретилась с неким человеком, который обещал помочь изготовить взрывное устройство. Это был агент полиции под прикрытием, который ее благополучно и задержал.



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