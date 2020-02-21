Дистрибьютор «Паразитов» заявил о неумении Трампа читать

21.02.2020, 17:05, Новости дня

Американская киностудия Neon, которая является дистрибьютором картины южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты», заявила, что президент США Дональд Трамп «не умеет читать».

Такой ответ последовал после того, как Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» кинокартине «Паразиты».

«Это и понятно, он не умеет читать», – говорится в опубликованном в Twitter сообщении киностудии.

Ранее Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» картине южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». «Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель – кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит?» – сообщил президент.

10 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения награды киноакадемии США. Картина южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» завоевала «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший зарубежный художественный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий». Пон Чжун Хо также получил «Оскар» за режиссуру.