Названы самые полезные и самые вредные каши в рационе людей

21.02.2020, 17:04, Разное

Медики назвали самые полезные и самые вредные каши, входящие в рацион людей. Данная пища является прекрасным гарниром, её можно есть и отдельно, вместе с тем, имеются крупы, которыми не следует увлекаться.
Каши могут оказывать и полезное, и вредное воздействие на организм человека, отмечают специалисты. Питание, состоящее практически из одних круп, вызывает отрицательный эффект, так как они не могут заменить другую еду. Овсянку следует смешивать с фруктами, ягодами, цитрусовыми, мёдом или орехами. Некоторые каши — рисовую или гречневую — крайне полезно совмещать с молоком или салатом, мясом, а также другими продуктами. Следует обращать внимание на гликемический индекс различных круп. Кукурузная, манная и рисовая относятся к худшим кашам по данному показателю, определяющему концентрацию в них сахара. В этих продуктах названный индекс составляет 70-80, 65-80 и 50-70 единиц соответственно.

Предпочтение следует отдавать перловой и гороховой каше (по 20-30), а также гречневой (50-55), так как концентрация глюкозы в них достаточно небольшая. Каши содержат в себе необходимые белки, жиры, растительные волокна, микроэлементы и витамины, крайне полезные для человеческого организма.



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