Юрий Лоза: «Чтобы представлять Россию на «Евровидении», Тима Белорусских должен сменить гражданство»

21.02.2020, 17:04, Разное

Российский певец-композитор Юрий Лоза считает, что для того чтобы белорусский певец Тима Белорусских представлял Россию на «Евровидении» он должен сменить гражданство. Ведь если белорусский певец выиграет, то, скорее всего, повезет награду на родину.

Юрий Лоза сказал, что не имеет ничего против, если Россию на музыкальном конкурсе будет представлять молодой певец, но только после того, как сменит гражданство. Правда, в таком огромном и могущественном государстве можно отобрать и своих достойных артистов. Именно Игорь Крутой выдвинул предложение отправить Тиму Белорусских на «Евровидение» от России. Композитору нравится его живое исполнение собственных композиций. Лоза добавил, ни одна страна не согласилась бы прислать на «Евровидение» исполнителя другой национальность, это неправильно.

На данный момент главным претендентом на участие от РФ считается Александр Панайотов. В прошлом году страну представлял Сергей Лазарев, заняв третье место.

Юрий Лоза недавно нелестно высказался в адрес музыкального критика Сергея Соседова. Он сказал, что ничего не представляющий из себя человек, не имеет права критиковать Аллу Пугачеву. Ранее Соседов посоветовал Примадонне оставить сцену и уступить дорогу молодым исполнителям. Критик не стал спорить с Лозой, сказав лишь, что каждый имеет право на собственное мнение.