Ученые обнаружили неожиданную функцию жировой ткани, окружающей кровеносные сосуды

21.02.2020, 16:58, Разное

Жировые депо можно обнаружить в самых разных «уголках» нашего тела, в том числе в непосредственной близости к кровеносным сосудам. Ранее было показано, что периваскулярная жировая ткань (ПЖТ) секретирует вещества, которые способствуют расслаблению артерий

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Исследование, проведенное сотрудниками Мичиганского университета, добавило новых подробностей об участии ПЖТ в регуляции сокращения кровеносных сосудов. Ученые изучали препараты колец грудной аорты, изолированных из организмов крыс. Эксперименты показали, что в случае, когда была оставлена периваскулярная жировая ткань, сосуд лучше расслаблялся, чем когда эта ткань была удалена. Умение снимать напряжение» крайне важно для поддержания здоровья сосудов. По мнению авторов исследования, оценка состоятельности ПЖТ у пациента может служить вспомогательным критерием для определения риска сосудистых заболеваний.