Ученые обнаружили неожиданную функцию жировой ткани, окружающей кровеносные сосуды

21.02.2020, 16:58, Разное

Жировые депо можно обнаружить в самых разных «уголках» нашего тела, в том числе в непосредственной близости к кровеносным сосудам. Ранее было показано, что периваскулярная жировая ткань (ПЖТ) секретирует вещества, которые способствуют расслаблению артерий

Tweet

Исследование, проведенное сотрудниками Мичиганского университета, добавило новых подробностей об участии ПЖТ в регуляции сокращения кровеносных сосудов. Ученые изучали препараты колец грудной аорты, изолированных из организмов крыс. Эксперименты показали, что в случае, когда была оставлена периваскулярная жировая ткань, сосуд лучше расслаблялся, чем когда эта ткань была удалена. Умение снимать напряжение» крайне важно для поддержания здоровья сосудов. По мнению авторов исследования, оценка состоятельности ПЖТ у пациента может служить вспомогательным критерием для определения риска сосудистых заболеваний.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Мнение: Крым прогремел на всю страну скандалом с приемным ребенком

27.01 / «Ищите, кому это выгодно»: Доктор Александр Мясников отозвался о панике вокруг коронавируса

31.01 / В Петербурге казаки наградили депутата «Единой России» за «победу над навальнистами»

03.02 / Досье о Трампе и проститутках в Москве было «сфабриковано» бывшим шпионом MI-6

28.01 / В Ростовской области убили депутата Заксобрания и его супругу

15.01 / Мнение: Завещание Путина…

02.01 / Мнение: Лучшие ВИА СССР…

02.02 / Ожидаемый флагман Meizu 17 с «дырявым» дисплеем показали на рендере

12.12 / «Просто хочется жить»

30.01 / Мнение: 600К за секс с начальником

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика