Художник Павленский признался в том, что украл интимное видео кандидата в мэры Парижа у своей подруги

21.02.2020, 16:56, Новости дня

Художник-акционист Петр Павленский, который ранее был задержан французской полицией, заявил, что украл интимное видео экс-кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гриво с компьютера своей подруги Александры де Таддео. Об этом он сообщил CNN.

Художник отметил, что сама де Таддео, которая была любовницей Гриво, не знала о том, что Павленский нашел у нее на компьютере это видео. Он рассказал ей об этом только после его публикации.

Ранее The Insider писал о том, что Павленскому и де Таддео предъявлены обвинения во вмешательстве в личную жизнь и распространении личной информации о другом лице без его согласия.

Павленский также пообещал продолжить публикацию компромата об интимной жизни французских политиков.