Власти Болгарии подтвердили причастность к отравлению Емельяна Гебрева ГРУшников

21.02.2020, 16:55, Новости дня

Прокуратура Болгарии назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына Христо. В сообщении ведомства говорится, что речь идет о трех гражданах России — Сергее Павлове, Сергее Федотове и Георгии Горшкове.

The Insider и Bellingcat еще в ноябре 2019 года опубликовали расследование, в котором раскрыли их имена. В частности, стало известно, что отправителем был сотрудник ГРУ Денис Сергеев, путешествовавший с паспортом на имя Сергея Федотова. Он также был третьим участником отравления в Солсбери. Вместе с ним в Болгарию приехали Сергей Павлов и Георгий Горшков.

В конце января 2020 года Болгария добилась выдачи европейского ордера на арест обвиняемых.

28 апреля 2015 года бизнесмен Емельян Гебрев во время приема, устроенного для партнеров, почувствовал недомогание и потерял сознание. Находившиеся около коллеги вызвали врачей и доставили Гебрева в больницу. Примерно в то же время похожие симптомы недомогания появились у его сына, находившегося в другой части города. Признаки отравления были отмечены и у директора компании, который тоже находился далеко.

За несколько часов до приема все трое находились в одном месте — в офисе в здании отеля «Орбита».

20 января прокуратура Болгарии опубликовала видео с сотрудником ГРУ, отравившим Гебрева. На видео он перемещается между машинами на парковке отеля «Орбита» в Софии, где находился его офис.

Ранее The Insider уже писал о том, что именно он мог быть тем человеком, который был зафиксирован видеокамерами на парковке отеля «Орбита».

 



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