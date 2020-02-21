В Брянске пассажиров сняли с поезда из-за гражданки Китая. Ее госпитализировали

21.02.2020, 16:55, Новости дня

Из-за подозрения на коронавирус у пассажиров в Брянске отцепили вагон украинского поезда «Киев – Москва» и отправили в санитарный тупик, сообщает пресс-служба РЖД. У пассажиров взяли анализ крови.

После того как у одной из пассажирок, гражданки Китая, с помощью тепловизора обнаружили высокую температуру, ее отвезли на «скорой» в брянскую инфекционную больницу, а остальных пассажиров вагона – в городскую больницу, где у них взяли анализ крови на коронавирус. Если повторный анализ, который возьмут через три дня, покажет отрицательный результат, пассажиров отпустят из зоны карантина, сообщает «Наш Брянск».

Издание отмечает, что у гражданки Китая коронавирус не обнаружен.

В России накануне Московский метрополитен поручил своим сотрудникам останавливать граждан Китая для анкетирования, пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на свои источники.

В анкете приезжие из КНР должны будут сообщить дату и цель прибытия, место фактического проживания, рассказать о симптомах ОРВИ, если они есть, проходили ли они карантин и планируют ли в ближайшие 15 суток покидать Москву.

Ранее «Мосгортранс» разослал водителям общественного транспорта сообщения с просьбой уведомлять диспетчеров и полицию о том, что в салоне находятся лица китайской национальности. В пресс-службе организации заявили, что цель этих действий – «обеспечение комфорта и безопасности на транспорте».