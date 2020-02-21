Женщина продавала доверчивым россиянам «защитные купола» за 300 тысяч евро

21.02.2020, 16:53, Новости дня

Она создала оккультную организацию, и теперь ей вменяют семь эпизодов мошенничества.

Два месяца под стражей – такое предварительное решение вынес суд в Петербурга по делу Гайвы Тихомировой. Женщину, которая называет себя магистром учрежденного собой «ордена Пути», обвиняют в мошенничестве.

Как сообщает РенТВ, это оккультная организация, в которой состояли ее подруга, сын и дочь-студентка. С 2006 года она проводила различные психологические консультации и тренинги.

При этом в ученики брали исключительно тех, кто мог приобрести продаваемый Тихомировой же «защитный купол». Стоимость такого «предмета» потенциальному ученику обходилась в 20 тысяч евро, а для коммерческой организации «взлетала» до 300 тысяч евро.

По данным следствия, на сегодняшний день клиентами организации являются около 40 тысяч человек, у которых за время проведения так называемых тренингов были похищены сотни тысяч евро. Однако судя по «улову», в ходе обыска 18 февраля в доме Тихомировой у женщины изъяли психотропные и наркотические препараты. Правоохранительные органы не исключили, что их подмешивали в еду и питье адептам секты для того, чтобы сделать их посговорчивее.

Также, по версии следствия, в преступную группу входила заведующая отделением в поликлинике, которая и выписывала рецепты на препараты. Помимо препаратов, полицейские изъяли несколько ножей и мечей для ритуальных обрядов, 50 книг мистического содержания, 7 печатей и денежные средства. За годы деятельности организация расширилась: начинали с двушки в многоэтажном доме, а сейчас Тихомирова — владелица семи квартир и загородного дома.

Во время обыска Тихомирова сымитировала сердечный приступ, после чего ее госпитализировали. Но в больнице женщину быстро вывели на чистую воду и отправили на скамью подсудимых.

Россияне часто доверяются мошенникам, которые заманивают в свои сети байками мистического толка. К примеру, «бог Кузя», который вымогал у москвичей деньги.