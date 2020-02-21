Женщина продавала доверчивым россиянам «защитные купола» за 300 тысяч евро

21.02.2020, 16:53, Новости дня

Она создала оккультную организацию, и теперь ей вменяют семь эпизодов мошенничества.

Два месяца под стражей – такое предварительное решение вынес суд в Петербурга по делу Гайвы Тихомировой. Женщину, которая называет себя магистром учрежденного собой «ордена Пути», обвиняют в мошенничестве.

Как сообщает РенТВ, это оккультная организация, в которой состояли ее подруга, сын и дочь-студентка. С 2006 года она проводила различные психологические консультации и тренинги.

При этом в ученики брали исключительно тех, кто мог приобрести продаваемый Тихомировой же «защитный купол». Стоимость такого «предмета» потенциальному ученику обходилась в 20 тысяч евро, а для коммерческой организации «взлетала» до 300 тысяч евро.

По данным следствия, на сегодняшний день клиентами организации являются около 40 тысяч человек, у которых за время проведения так называемых тренингов были похищены сотни тысяч евро. Однако судя по «улову», в ходе обыска 18 февраля в доме Тихомировой у женщины изъяли психотропные и наркотические препараты. Правоохранительные органы не исключили, что их подмешивали в еду и питье адептам секты для того, чтобы сделать их посговорчивее.

Также, по версии следствия, в преступную группу входила заведующая отделением в поликлинике, которая и выписывала рецепты на препараты. Помимо препаратов, полицейские изъяли несколько ножей и мечей для ритуальных обрядов, 50 книг мистического содержания, 7 печатей и денежные средства. За годы деятельности организация расширилась: начинали с двушки в многоэтажном доме, а сейчас Тихомирова — владелица семи квартир и загородного дома.

Во время обыска Тихомирова сымитировала сердечный приступ, после чего ее госпитализировали. Но в больнице женщину быстро вывели на чистую воду и отправили на скамью подсудимых.

Россияне часто доверяются мошенникам, которые заманивают в свои сети байками мистического толка. К примеру, «бог Кузя», который вымогал у москвичей деньги.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Новосибирск и Пермь станут пилотными городами по внедрению «умных» перекрестков

01.02 / Саночник Семен Павличенко стал вторым на этапе Кубка мира

02.01 / Доходы от приватизации в 2019 году составили 3,1% от плана – Минфин Украины

18.01 / Разумков: Когда мы сравниваем зарплату главы Верховной Рады Украины и его коллег, то здесь – $1,5 тыс., а в Европе – до $50 тыс.

03.12 / Нарышкин предложил создать комиссию по изучению преступлений нацистских оккупантов

27.01 / Россияне назвали зарплату мечты

19.02 / «МБХ медиа: Сотрудникам «Мосгортранса» велели вызывать полицию при обнаружении в общественном транспорте китайцев

25.12 / Анархистке из Карелии назначили штраф в 350 тысяч рублей за комментарий в соцсетях о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске

28.01 / Автоновости: Эхо войны: строительству завода Tesla в Германии мешают 25 бомб

05.12 / Путин пообещал пригласить на Парад Победы обратившегося на «прямую линию» ветерана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика