Представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

21.02.2020, 16:52, Новости дня

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Президент России Владимир Путин присвоил новые звания представителям силовых ведомств. Документ в пятницу, 21 февраля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди тех, кому присвоены специальные звания генерал-майора полиции, — официальный представитель МВД России Ирина Волк, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка столичного главка МВД Николай Федорук и заместитель начальника полиции по оперативной работе столичного главка МВД Александр Половинка.

Кроме того, звание генерал-лейтенанта полиции присвоено начальнику управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину.

Ранее Путин назначил нового главу Генеральной прокуратуры.



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