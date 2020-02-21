Патриарх Кирилл предложил добавить новый предмет в российских школах

21.02.2020, 16:52, Новости дня

Епископ заявил, что эстетический вкус нужно воспитывать с детства.

Эстетический вкус нужно воспитывать с детства, поэтому в российских школах необходимо изучать архитектурные стили, заявил патриарх Кирилл на заседании Патриаршего совета по культуре в Москве.

Все, что касается облика городов, — это вопрос огромной важности, подчеркнул патриарх. «Архитектура и прочее изобразительное искусство — это отражение души эпохи, мысли людей, нравственной доминанты», — заявил глава Русской православной церкви (РПЦ). Он отметил, что в настоящее время многие молодые люди в России лучше знакомы с архитектурой зарубежных стран, чем с российской.

 «Несомненно, этот предмет [архитектура] нужен, — подчеркнул патриарх. — Но возникает вопрос: нужно писать учебник». Глава РПЦ заявил, что в будущее пособие необходимо не просто ввести информацию об архитектурных стилях и градостроительных принципах, но описать их связь «с духовным содержанием нашей эпохи». «И если эта трактовка культуры будет действительно иметь место в нашей школе, то это будет очень важный фактор формирования личности молодых людей», — резюмировал патриарх.

Ранее в феврале Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге. По его мнению, вера в Бога — возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность.



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