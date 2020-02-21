Российский мэр потребовал от чиновников ездить на работу на автобусах

21.02.2020, 16:51, Новости дня

Ранее Шувалов выслушал от сургутчан жалобы на общественный транспорт, который помимо того, что приходится долго ждать, еще и грязным приезжает.

Глава администрации Сургута Вадим Шувалов потребовал от своих чиновников ездить на работу в общественном транспорте. По мнению мэра, только так они могут узнать о его состоянии и работе.

Ранее в связи с многочисленными жалобами сургутчан на общественный транспорт и кондукторов Шувалов попросил написать о претензиях подробнее. Жители должны были указать, какие именно маршруты плохо работают, в каких автобусах грязно, где не убирают салоны и пр.

И теперь чиновники должны будут проверить работу общественного транспорта лично. Вадим Шувалов пригрозил немаленькими штрафами (до 100 тысяч рублей) транспортным предприятиям за ненадлежащий вид автобусов и работу.

До какого времени чиновникам разного уровня придется ездить на автобусах, не уточняется. В свою очередь заместитель главы департамента городского хозяйства Константин Карпеткин заявил, что проверки проводятся постоянно, но лично он не занимается этим, поскольку есть руководители нижестоящих подразделений.

Очень важно, чтобы чиновники не опаздывали на работу. Вот, к примеру, мэр Саратова как-то решил приехать на работу в автобусе и опоздал.