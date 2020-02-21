Российского депутата признали виновным в инсценировке покушения на самого себя

21.02.2020, 16:51, Новости дня

Парламентарий заявлял, что в него якобы стреляли из обреза.

В Соликамске (Пермский край) огласили приговор депутату Законодательного собрания Пермского края Илье Кузьмину. Парламентария обвиняли в инсценировке покушения на убийство на самого себя. Сегодня его приговорили к реальному сроку.

В конце февраля 2019 года Илья Кузьмин рассказал, что в него дважды стреляли из обреза. В качестве доказательства депутат предъявил следы от дроби на капюшоне куртки. Следователи при проверке обстоятельств покушения заподозрили Кузьмина в инсценировке с целью политического пиара и возбудили уголовное дело.

Позже выяснилось, что стрелял местный житель Эдуард Мельников. По версии обвинения, местом инсценировки стал двор жилого дома. Мельников вооружился охотничьим обрезом с холостыми патронами, а Кузьмин пришел с заранее простреленным капюшоном. Мельников выстрелил два раза холостыми патронами. Затем Кузьмин, создавая видимость, пришел в дежурную часть и сообщил о покушении на самого себя.

В результате суд приговорил Кузьмина к трем годам колонии общего режима.

Ранее мэр города подала в суд на депутата, отказавшегося повышать ей зарплату.