Российского депутата признали виновным в инсценировке покушения на самого себя

21.02.2020, 16:51, Новости дня

Парламентарий заявлял, что в него якобы стреляли из обреза.

В Соликамске (Пермский край) огласили приговор депутату Законодательного собрания Пермского края Илье Кузьмину. Парламентария обвиняли в инсценировке покушения на убийство на самого себя. Сегодня его приговорили к реальному сроку.

В конце февраля 2019 года Илья Кузьмин рассказал, что в него дважды стреляли из обреза. В качестве доказательства депутат предъявил следы от дроби на капюшоне куртки. Следователи при проверке обстоятельств покушения заподозрили Кузьмина в инсценировке с целью политического пиара и возбудили уголовное дело.

Позже выяснилось, что стрелял местный житель Эдуард Мельников. По версии обвинения, местом инсценировки стал двор жилого дома. Мельников вооружился охотничьим обрезом с холостыми патронами, а Кузьмин пришел с заранее простреленным капюшоном. Мельников выстрелил два раза холостыми патронами. Затем Кузьмин, создавая видимость, пришел в дежурную часть и сообщил о покушении на самого себя.

В результате суд приговорил Кузьмина к трем годам колонии общего режима.

Ранее мэр города подала в суд на депутата, отказавшегося повышать ей зарплату.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Названы финалисты конкурса «Лидеры РФ – 2020» от СФО и УФО

11.02 / Офис президента Украины: внешнеполитический курс остается неизменным

14.02 / Сенатор Мерфи: Демократы и республиканцы должны объединиться и вернуть американскую поддержку Украине

19.12 / Суд вынес приговор жителю Швеции за угрозы в адрес Греты Тунберг

26.12 / Под Воронежем взорвался служебный автомобиль главы одного из районов, чиновник в больнице

28.01 / В КГГА заявили, что в Киеве достаточно лабораторий для выявления коронавируса

02.12 / Судья Емельянов заявил, что не имеет отношения к покушению на Вячеслава Соболева

06.02 / Определены лауреаты конкурса «Лучший социальный проект года»

04.01 / Методистская церковь собралась разделиться из-за геев

21.01 / Белоруссия заявила о желании участвовать в космической программе России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика