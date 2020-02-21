Рассказавшую об издевательствах над ветеранами россиянку уволили

21.02.2020, 16:51, Новости дня

Ирина Шульгина работала замдиректора воскресной школы, но помимо работы ее лишили еще и проекта федерального уровня.

Замдиректора воскресной школы храма Михаила Архангела в Новосибирске Ирина Шульгина осталась без работы. Работая волонтером в новосибирском Доме ветеранов, она видела, как обкрадывают, издеваются и морят голодом стариков. После этого 18 февраля она решила рассказать об этих ужасах местным СМИ.

А уже спустя три дня ей указали на дверь. А уволил Шульгину настоятель Павел Плотников – человек, который по сути должен защищать больных и беспомощных, как те ветераны.

Как сообщила Шульгина, за ее спиной отозвали и проект федерального значения, который получил государственный грант. Его гражданкавыиграла, поскольку именно ее проект к 75-летию Великой Победы признали значимым.

По счастью, подробный рассказ о тяжелой жизни пожилых людей в Доме ветеранов, где у них отбирают пенсию, а также не моют неделями и подают еду с тараканами, привлек внимание новосибирских властей.

Директора Дома ветеранов Лариса Пугачева уволили, а в учреждении проводят проверку. О собственной проверке объявила и областная прокуратура.

Ранее красноярские чиновницы приобрели для своих ветеранов бытовую технику, а потом раздумали ее вручать и растащили по домам. Однако есть и трогательные исключения. К примеру, в 2019 году в Самаре военнослужащие устроили эксклюзивный парад для ветеранов, которые по причине слабости здоровья уже не могут ходить. Военные промаршировали во дворах перед окнами квартир героических земляков и спели им песни.