Нижегородский губернатор помог юной футболистке попасть на турнир среди мальчиков

21.02.2020, 16:51, Новости дня

Глава Нижегородской области Глеб Никитин добился того, чтобы 11-летнюю девочку Арину Акатьеву пропустили в финал первенства РФ по мини-футболу среди мальчиков, несмотря на ее пол.

«Сегодня узнал из СМИ, что на финал первенства РФ по мини-футболу, который пройдет в начале марта в Нижнем, не пускают 11-летнюю спортсменку Арину Акатьеву. Говорят, мол, она же девочка, а команда – мальчишечья, поэтому участвовать не может. Девчонка – капитан команды и играет лучше всех, на ее счету 21 гол. Посчитал, что это неправильно. Пришлось подключиться», – написал губернатор в своем Instagram.

Он пояснил, что Арину допустили на соревнования в виде исключения.

«Болею за нее и желаю успеха», – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, Акатьеву, выступающую за команду мальчиков 2008–2009 года рождения в ДЮСШ «Факел», не допустили до участия в финале первенства РФ по мини-футболу среди мальчиков.

Отмечалось, что прямого запрета на участие девочек в турнире нет. Однако, по словам организаторов, турнир заявлен как соревнования для юношей, что означает запрет на участие для противоположного пола.



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