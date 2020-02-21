Скандалы: Небо. Самолет. Министр

21.02.2020, 16:39, Разное

Дениса Мантурова уличили в пользовании двумя бизнес-джетами, на одном из которых он регулярно летал в Геленджик и делил его с британским поп-музыкантом Робби Уильямсом

Мы проверили, как высокопоставленные федеральные чиновники добираются до мест своих командировок. Оказалось, что они свободно летают бизнес-классом за бюджетный счет, ожидая рейсов в специальных комфортабельных залах. Некоторые должностные лица даже пользуются бизнес-авиацией: у министра Мантурова в пользовании есть целых два самолета. На одном из них он регулярно летал в Геленджик и делил его с британским поп-музыкантом Робби Уильямсом.

Кому положен бизнес-класс

Для авиационных перевозок президента и высших должностных лиц существует специальный летный отряд «Россия». Но перечень тех, кто может пользоваться спецавиацией ограничен девятью высшими должностными лицами государства. Только с личного согласия президента страны гражданские воздушные суда специального назначения разово (на каждое использование – отдельное согласование) могут обслуживать иные лица. Этой возможностью, например, пользовался патриарх Кирилл.

Остальные должностные лица летают регулярными рейсами. По действующим нормам чиновникам возмещаются расходы по проезду к месту командирования и обратно. При этом разным категориям положены разные уровни обслуживания: первый класс – высшим должностям гражданской службы категории «руководители», бизнес-класс – «помощникам» (советникам, «специалистам»), а остальные пользуются экономическим классом. Например, внутренним положением Минпромторга бизнес-класс положен первому заместителю министра, статс-секретарю – заместителю министра, заместителям министра, директорам департаментов, помощникам и советникам министра, а остальным – эконом.

Как и в случае с проживанием, эти нормы можно нарушать при условии, что это разрешено вышестоящим руководством. Критерии принятия таких решений крайне туманны и непубличны.

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Пять миллионов на билеты

Мы проверили транспортные расходы на командировки всех 22 федеральных министерств в 2018 году и выяснили, что только девять из них публикуют информацию о перелетах на портале госзакупок.

И только министерство промышленности и торговли, министерство финансов, министерство культуры и министерство по делам Северного Кавказа публикуют на портале госзакупок детализированные акты выполненных работ, и мы можем узнать, кто, куда и когда летал, а также сколько это стоило.

Сокрытие информации о тратах чиновников в командировках может приводить к неконтролируемым тратам и перерасходу бюджетных средств, который нельзя отследить и проверить.

Мы обнаружили, что законодательство позволяет летать бизнес-классом довольно большому количеству чиновников: кроме министров, это еще их заместители, директора и заместители директоров всех департаментов, все многочисленные помощники и советники министров.

Мы сравнили 10 рейсов, которыми на одну командировку 2018 года летали сотрудники Минпромторга бизнес-классом и эконом-классом. Цена на билет бизнес-класса согласно тарифам различных авиакомпаний превышает эконом минимум в три раза (Москва – Сочи, Москва – Нью-Дели – Москва, Москва – Париж), а иногда достигает восьми- и даже двенадцатикратной разницы (Москва – Калининград – Москва, Москва – Хабаровск – Москва, Москва – Санкт-Петербург).

Проанализировав акты о выполненных работах, мы обнаружили, что чиновники Минпромторга и Минфина летали бизнес-классом, превышая установленные нормы.

Из сотрудников Минпромторга выделялся Толпаров Александр Александрович, заместитель директора ныне упраздненного департамента международного сотрудничества. За 2018 год он совершил девять перелетов бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей, самый дорогой его перелет в бизнесе стоил бюджету 347 196 рублей (Москва – Дубай – Хараре – Дубай – Москва). В Министерстве финансов перелет бизнесом двух сотрудниц – Анастасии Жиловой и Анастасии Павловой – по маршруту Москва – Франкфурт-на-Майне – Буэнос-Айрес – Париж – Москва обошелся бюджету в 1,6 млн рублей.

Мы подсчитали, что сотрудники Минфина в чине ниже начальника департамента в 2018 году потратили на бизнес-класс лишние 4,9 млн, а в Минпромторге — 3,68 млн рублей. В Минкульте превысили нормы всего на 335 тыс. руб., а в Минкавказа таких превышений мы не нашли.

Бизнес-авиация для министра

В апреле 2016 года Минфин обратил внимание на чрезмерные командировочные траты чиновников и пытался пересмотреть существующие нормативы возмещения расходов. Предлагалось существенно снизить избыточный перечень должностных лиц, имеющих дополнительные и необоснованные привилегии в служебных поездках, фактически ограничив их только высшим руководящим составом страны. Только по предварительным оценкам это позволило бы экономить 3,9 млрд бюджетных рублей ежегодно. С тех пор прошло почти четыре года и документ, судя по всему, положен под сукно. Федеральных министров не касаются нормы о допустимых категориях полетов. Пользоваться специальным летным отрядом «Россия» они тоже не могут (за исключением министра иностранных дел). Каждый министр воспринял это отсутствие законодательного регулирования по-своему.

По данным сайта госзакупок, в 2018 году первый заместитель председателя Правительства — министр финансов Антон Силуанов, министр культуры Владимир Мединский и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев по долгу службы обычно использовали регулярные рейсы бизнес-классом. Остальные министерства не публикуют детализированные данные о перемещениях своих руководства и рядовых сотрудников, поэтому разобраться в их командировочных перемещениях на основании только данных портала закупок оказалось практически невозможно.

Официальные публикаций о торжественных встречах в аэропортах помогли выяснить, что некоторые из членов предыдущего правительства пользовались в служебных перелетах частной авиацией. Так, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова (в 2020 году она сохранила свой пост) и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в октябре 2019 прилетали в Воронеж на частном самолете Bombardier, чтобы обсудить развитие социальной сферы в регионе.

Министр спорта Павел Колобков в этом же месяце и также на бизнес-джете посетил Казань, чтобы обсудить спортивное будущее столицы Республики Татарстан, а министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в августе 2018 года между перелетами бизнес-классом летал в Дагестан осмотреть промышленные и социальные объекты на частном Bombardier CL604 Challenger (борт. номер HB-JFJ) швейцарской компании Nomad Aviation AG.

По нашим данным, один полет на Bombardier CL604 Challenger по маршруту Москва – Махачкала – Москва стоит более 2 млн рублей или около 30 000 евро (фото: Wikimedia Commons).

К сожалению, мы не смогли установить, как часто члены правительства использовали эти бизнес-джеты, но с некоторыми другими бортами это удалось.

Когда мы готовили расследование про роскошные гостиницы, то заметили, что среди документов госзакупкок на оказание командировочных услуг Минпромторгу есть акты выполненных работ о бронировании министру Мантурову дорогих гостиниц, но нет никакой информации о билетах на регулярные пассажирские рейсы. При этом контракты с детальной информацией о перелетах других сотрудников Минпромторга публиковались. На нескольких фотографиях со служебных вылетов министра Мантурова можно увидеть два частных борта: судя по фото, в июле 2017 он прилетел в Екатеринбург на Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89053, а в июне 2018 в Улан-Удэ его доставил дальнемагистральный Tу-204 (его бортовой номер — RA-64014).

По трекинговому сервису полетов гражданских самолетов Flightradar мы сопоставили все публичные командировки Дениса Мантурова за 2019 год с полетами данных бортов по датам и направлениям.

Маршруты самолетов полностью совпадают, а значит, можно утверждать, что Денис Мантуров постоянно летает по службе, как минимум, на двух частных бортах.

Так выглядит Sukhoi Superjet 100 RA-89053, на котором летал министр Мантуров (фото: Colin Cooke Photo)

Салон «Суперджета» (фото: Rusjet.aero)

В августе 2015 года «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС») заключило контракт с «РусДжетом» на эксплуатацию самолетов в интересах корпорации на сумму 267,3 млн руб. (исполнение этого контракта окончено в августе 2017, но «РусДжет» продолжает эксплуатировать борт). По контракту «РусДжет» должен был летать только в интересах ЗАО «ГСС», а каждый сторонний полет должен согласовывать отдельно. В новости о передаче «Сухого» «РусДжету» подтверждается, что самолет эксплуатируют только в интересах «Сухого» и выполнение рейсов в интересах сторонних заказчиков «пока только обсуждается».

Tу-204-100 RA-64014 в аэропорту (фото: Wikimedia Commons)

Салон ТУ-204-100 (фото: Rusjet.aero)

В основном Мантуров летает на «Сухом»: с начала 2019 года 34 его перелета совпадают с датами и направлением официальных командировок министра.

Еще 23 полета Мантуров совершил на Ту-204: сопровождал на частном бизнес-джете Владимира Путина во время официального визита в Италию, летал на Восточный экономический форум во Владивосток и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а также совершал рутинные командировки в регионы.

«Суперджетом» пользуется не только министр. Скорее всего, именно на нем прилетел в Москву из Манчестера британский певец Робби Уильямс, чтобы выступить в «Лужниках» на открытии Чемпионата мира по футболу 14 июня 2018 года. К сожалению, популярную песню о буднях российского олигарха певец на стадионе не исполнил — его почему-то заранее «попросили» этого не делать. Вечером того же дня Уильямс улетел в Лондон на том же RA-89053.

Оба этих самолета эксплуатирует авиакомпания АО «РусДжет» — один из дилеров бизнес-джетов Sukhoi Business Jet (бизнес-версия Sukhoi Superjet 100), которая сама занимается частными бизнес-перевозками. По данным «Ведомостей», совладелец компании — предприниматель Виталий Ванцев, которому также принадлежит часть аэропорта «Внуково». Руководство «РусДжет» также подтверждает, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров уже четыре года летает в свои рабочие поездки именно на их «Суперджете».

В прессе и на официальных мероприятиях с весны 2018 года, как минимум, до марта 2019 года интересы «РусДжета» представлял бывший «член Совета директоров и генеральный директор авиакомпании» Ярослав Одинцев. При этом ни в ЕГРЮЛ, ни на сайте компании к составу руководителей он почему-то не отнесен. Возможно, это связано с тем, что Ярослав Одинцев — тот самый бывший руководитель «Специального летного отряда «Россия» Управделами Президента, который по результатам своей деятельности в конце 2017 получил два года условно за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при поставке пяти вспомогательных силовых установок специального назначения для вертолетов Ми-8. Примечательно, что согласно решению суда Одинцев умышленно скрыл необходимые сведения о таможенных пошлинах именно от сотрудников Минпромторга. В результате были похищены денежные средства ФГБУ и причинен ущерб в особо крупном размере. Уже в марте 2018 года (в марте 2019 года переизбран) Одинцев стал президентом Объединенной национальной ассоциации деловой авиации именно как представитель «РусДжета».

Так бывшего государственного менеджера, который обманывал Минпромторг, практически сразу после определения суда апелляционной инстанции отправили руководить частным перевозчиком руководителя этого федерального ведомства Дениса Мантурова.

Сколько могут стоить перелеты

Официальной информации об аренде бортов, на которых летает Мантуров, в открытом доступе нет. Поэтому, чтобы рассчитать примерную стоимость таких перелетов, мы воспользовались двумя агрегаторами частных бизнес-джетов – PRIVATEFLY и JetVIP. Мы вбивали в агрегатор номера бортов полеты, на которых, по нашему предположению, летал Денис Мантуров. Если у него были длительные поездки, то мы выдерживали интервал, равный количеству дней, когда самолет и экипаж находились на земле в ожидании Дениса Мантурова. Из предложений агрегатора мы выбирали воздушные суда или их аналоги, на которых летает Мантуров.

В базе данных агрегатора PRIVATEFLY отсутствует Sukhoi Superjet 100, поэтому сведения о полетах этого самолета мы брали только с JetVIP. Данные об аренде Ту-204 взяты с обоих ресурсов.

Если вы захотите повторить маршруты служебных командировок Мантурова, то перелет частного Ту-204 по маршруту Москва – Владивосток – Норильск – Москва на рынке авиаперелетов вам будет стоить приблизительно 26 млн рублей (370 000 евро), маршрут Москва – Нур-Султан – Лангкави – Куала-Лумпур – Лангкави – Ханой – Нур-Султан – Москва может достигать 35 млн рублей ( 500 000 евро), а полет в Якутск и обратно — от 18 до 23 млн рублей (189 000 до 330 000 евро). Полет в Рим на Суперджете и обратно оценивается 6 млн рублей (83 000 евро), в Екатеринбург – 5 млн рублей (69 868 евро). Полет на частном самолете Ту-204 в знаменитую командировку Дениса Мантурова в Шанхай, где он за 1,388 млн руб жил в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai с сушилкой для ногтей, будет стоить порядка 18 млн руб (260 000 евро).

Общая стоимость путешествий частными самолетами по маршрутам Мантурова за 9 месяцев 2019 года превышает 200 млн рублей (2 млн 900 000 евро).

На дачу бизнес-джетом

Анализируя полеты министра, мы обнаружили, что самолеты регулярно летали по одному особенному направлению. С января по сентябрь 2019 года «Суперджет» семь раз приземлялся в Геленджике. Еще дважды туда летал Ту-204. Перелет на частном «Суперджете по маршруту Москва – Геленджик – Москва может стоить от 5 млн рублей (71 000 евро).

Геленджик — излюбленное место отдыха российской политической элиты, многие чиновники владеют там апартаментами и загородными домами; неподалеку располагается резиденция на мысе Идокопас, которую называют «дачей Путина». А еще в Геленджике располагается семейный актив Мантуровых — пансионат «Приморье».

Фасад пансионата (фото: primore.ru)

О том, что семье министра принадлежит недвижимость в Геленджике, еще в 2016 году писало издание «Собеседник». 99% акций АО «Пансионат Приморье», как следует из корпоративной отчетности компании, владеет ООО «Финансовые системы», конечным бенефициарами которого с ноября 2017 года является отец министра Валентин Мантуров. Ему принадлежит 50% в уставном капитале компании. Вторая половина у сына главы госкорпорации «Ростех» Станислава Чемезова. Валентин Мантуров также владеет таунхаусом в элитном комплексе «Феллини парк», который располагается рядом с пансионатом (там же располагается таунхаус Эдуарда Вайно, отца главы администрации президента Антона Вайно). Кроме того, в разное время с 2014 по 2016 год членом совета директоров «Приморья» была полная тезка жены министра Наталья Евгеньевна Мантурова. Ей же принадлежит гостевой дом площадью 814,1 кв. м. на улице Тельмана, в самом центре Геленджика.

Только в 2019 году командировки Дениса Мантурова трижды заканчивались в Геленджике. Например, в пятницу 14 июня 2019 министр совершил рабочую поездку в Ставропольский край, где осмотрел ряд промышленных производств в городе Невинномысске вместе с губернатором Владимиром Владимировым, а также побывал на выставке продукции, производимой индустриальным комплексом края. В тот же день «Сухой» вылетел в Ставрополь, а уже вечером был в Геленджике. Там он пробыл все выходные и вернулся в Москву с утра в понедельник — прямо к рабочему дню.

22 февраля 2019 года после турне Дениса Мантурова по Индии и ОАЭ, самолет Ту-204 возвращается из индийского Мумбаи на выходные в Геленджик. В этот же день дальнемагистральный самолет, предназначенный для дальних трансатлантических перелетов, поднимают в небо на 23 минуты – самолет летит в соседнюю Анапу и остается там до 24 февраля. На обратном пути он 16 минут летит обратно в Геленджик и в Москву к началу рабочей недели.

Мы можем только предполагать, кто был на борту двадцатиминутного рейса большого дальнемагистрального самолета из Геленджика в Анапу и провел там выходные, но по автомобильной дороге расстояние между городами занимает всего 85 километров и по данным Google Maps его можно преодолеть меньше, чем за два часа.

На новогодние и майские праздники в 2018 году «Сухой» летал в Геленджик из Москвы. Так, 30 апреля он вылетел по направлению Москва — Геленджик и обратно полетел только 6 мая. На новогодних каникулах, когда командировок быть не может, самолет тоже слетал в Геленджик — на три дня: 4 января туда и 7 января обратно. Мы предполагаем, что министр использует самолет не только в служебных, но и в личных целях.

Кто за это платит

Мы попросили правительство и ведомства уточнить, на каких основаниях и условиях Мантуров и другие члены Правительства использовали частные борты в командировках. В Минпромторге сообщили, что для перемещения руководства не арендуют какие-либо отдельные борты, а билеты на рейсы приобретаются на общих основаниях. На аналогичный вопрос в Минкавказе ответили, что перелет в Дагестан без привлечения бюджетных средств «был обеспечен одной из государственных корпораций, участвовавшей в подведении итогов масштабной работы в республике». На общий запрос в Правительство РФ нам ответили, что бюджетные средства на аренду частных самолетов не предусмотрены и не использовались, а также обратили наше внимание на то, что гражданам Российской Федерации гарантировано право на свободу передвижения.

Стало очевидным, что Сергей Чеботарев летал в Махачкалу за счет ПАО «Россети» вместе с его генеральным директором Павлом Ливинским. Во время визита Чеботарев, кроме прочего, принял участие в мероприятиях, посвященных завершению учений ПАО «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе Северного Кавказа и осмотрел задействованную в учениях спецтехнику, которая останется в подразделениях компании «Россети» в Республике Дагестан.

Если Минпромторг действительно не арендует самолеты «РусДжета», то возникает вопрос — за чей счет летает министр?

Регулярные и частые авиаперелеты — дорогое удовольствие даже для обеспеченного Дениса Мантурова. Если он платил за все перелеты сам, то тратил бы весь свой годовой доход (более 200 млн в 2019 году) на одни самолеты. Если он летал за чужой счет, то, как минимум, мог нарушить запрет на выезд в служебные командировки за счет физических и юридических лиц.

«Важные авиационные пассажиры» за бюджетный счет

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, в петербургском Пулково, в аэропортах Казани, Симферополя и Сочи работают залы официальных лиц и делегаций (ЗОЛД). В аэропорту Сочи такой зал называется «залом важных официальных пассажиров».

Залы официальных делегаций позволяют своим посетителям пройти все процедуры — предполетный досмотр, таможенный и пограничный контроль в приоритетном порядке и главное – в резервации от всех остальных пассажиров, после чего провести время ожидания рейса в комфортабельных бизнес-залах с бесплатной едой, напитками и закусками.

Эти залы недоступны для обычных пассажиров и даже для пассажиров бизнес-класса (не стоит их путать с обычными платными VIP-залами, хотя они иногда совмещены). Как сообщает официальный сайт аэропорта «Шереметьево», в ЗОЛД обслуживаются правительственные делегации, делегации зарубежных стран, представители администрации регионов, федеральных округов и члены их семей. Перечень должностных лиц, которые могут пользоваться такими залами, насчитывает 380 должностей, включая начальников отделов, разного рода советников и референтов, а также помощников депутатов ГД и членов СФ. Не позабыты провожающие и встречающие «важных официальных пассажиров» лица — им тоже туда можно.

Залы находятся в ведении Администрации президента РФ. Их оператором является президентский ФГУП «Президент-Сервис» — именно с ним заключают государственные контракты федеральные и региональные органы власти.

В 2019 году российские федеральные и региональные органы власти, а также госкомпании потратили на залы официальных делегаций 146,9 млн рублей.

В 2019 году Министерства собирались потратить на услуги ЗОЛД около 15,6 млн бюджетных рублей. Еще 23,1 млн рублей — Администрация президента, Госдума — 21,5 млн рублей, а Совет Федерации — 21,6 млн рублей. Даже Счетная палата РФ, которая контролирует расходы органов власти, запланировала в бюджете почти 2 млн рублей на комфортное пребывание своих сотрудников в аэропортах.

Некоторые министерства не закупают услуги ЗОЛД. Возможно, их служащие не пользуются привилегиями за бюджетный счет, а может быть, они используют альтернативные варианты их оплаты, например, платят на месте за счет командировочных.

Александр Автонагов, Александр Вавилов, Роман Романовский, Игорь Сергеев