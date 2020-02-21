В мире: Педофилы разоряют крупнейшую детскую организацию США

21.02.2020, 16:44, Новости дня

Легендарная организация «Бойскауты Америки», через которую прошли миллионы американцев, которая воспитала выдающихся политиков и послужила примером для многих стран — оказалась поражена чудовищным вирусом. «Бойскаутам» грозит банкротство из-за массовых исков тех, кто оказался жертвами насилия от инструкторов этой организации. Как же такое произошло?

«Бойскауты Америки» – крупнейшая в мире организация педофилов, утверждают американские юристы из группы «Abused in Scouting», занятые в данный момент возбуждением исков о сексуальном насилии в отношении детей со стороны вожатых-бойскаутов. Количество исков уже достигло 275, тогда как своей очереди дожидаются еще 1400 заявлений о жестоком обращении. Размах скандала и финансовых потерь «Бойскаутов Америки» – организации со 110-летней истории, зарегистрированной Конгрессом США – настолько широк, что во вторник, 18 февраля, руководство бойскаутов, сославшись на растущие судебные издержки, объявило о банкротстве.

По предварительным оценкам, фонд выплат жертвам педофилов-бойскаутов может составить 1 миллиард долларов, когда компенсаций потребуют, как минимум, от 1 до 5 тысяч человек. Учитывая наличие филиалов «Бойскаутов Америки» в 50 штатах, банкротство организации может стать одним из самых крупных и сложных в истории США.

Трудно переоценить значение в жизни американцев национальной организации бойскаутов, долгое время остававшейся одним из самых уважаемых институтов в глазах американского общества. Истоки движения бойскаутов уходят в один из туманных лондонских вечеров 1909 года, когда чикагский издатель Уильям Бойс потерял направление на сумрачных улицах, и неизвестный мальчик, представившийся скаутом, помог ему добраться до пункта назначения. Вдохновленный отказом подростка взять плату за совершенный добрый поступок, издатель решил во что бы то ни стало принести скаутское движение на американскую почву. По приезду на родину Бойс объединил несколько местных молодежных организаций и объявил 8 февраля 1910 года о создании «Бойскаутов Америки». Основатели организации решили, прежде всего, «научить мальчиков патриотизму, мужеству, самостоятельности и семейным ценностям».

За более чем век существования бойскаутской организации через ее ряды прошли 110 миллионов американцев (на пике – 4,8 миллионов в год), включая Нила Армстронга, Мартина Лютера Кинга-младшего и четырех президентов США. Поэтому банкротство представляет собой болезненный поворот для организации, которая была оплотом американской гражданской жизни для нескольких поколений, а также важной тренировочной площадкой для будущих лидеров. На протяжении десятков лет политики, бизнесмены, астронавты и другие американцы привыкли указывать в резюме и официальных биографиях достижение почетного звания «Орлиный скаут».

В течение долгого времени «Бойскауты Америки» пользовались поддержкой религиозных институтов, общественных организаций и бизнеса. Финансовая подпитка помогла организации приобрести значительные активы в виде движимого и недвижимого имущества. В частности, в своем заявлении о банкротстве «Бойскауты Америки» указали, что их активы составляют от 1 до 10 миллиардов долларов.

Не чужда американским бойскаутам и современная толерантная повестка. В 2013 году на ежегодном совещании в Нэшвилле организация скаутов приняла решение о необходимости толерантного отношения к гей-молодежи в своих рядах. В частности, было заявлено о всемерной поддержке тем из них, кто захочет совершить каминг-аут и стать открытым геем.

В 2014 году экс-глава ЦРУ и Пентагона Роберт Гейтс, при котором в армии США была официально отменена политика "Не спрашивай, не говори", запрещавшая американским военнослужащим обоих полов открыто признаваться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, поддержал идею о привлечении в качестве инструкторов организации бойскаутов людей нетрадиционной сексуальной ориентации. В июле 2015 года 79% членов Совета «Бойскаутов Америки» проголосовали за то, чтобы взрослые представители ЛГБТ-сообщества могли работать вожатыми, волонтерами и занимать руководящие посты в организации.

А в феврале 2017 года «Бойскауты Америки» приветствовали своего первого транссексуала.

Подобная кадровая политика привела к тому, что мормонская Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, которая на протяжении десятилетий была одним из крупнейших спонсоров «Бойскаутов Америки», вывела из состава организации 400 тысяч детей, включив их в собственные программы. Ожидается, что в ближайшем будущем численность «Бойскаутов Америки», и так потерявших 26% своего состава в последнее десятилетие, впервые со времен Второй мировой войны упадет ниже 2 миллионов человек. А значит, сократятся и членские взносы, составляющие весомую долю бюджета организации.

Подобно многим молодежным организациям, «Бойскауты Америки» не смогли избежать проблемы сексуального насилия и физических издевательств в своих рядах. Глава американских бойскаутов в 1980 годы Джеймс Тарр как-то заявил: «Эта проблема существовала с тех самых пор, как появились бойскауты». На волне первых скандалов 1970-1980 годов «Бойскауты Америки» внедрили целую программу, целью которой было помочь подросткам, вожатым и родителям справиться с проблемой насилия. Например, впервые было официально запрещено взрослому скауту оставаться один на один с ребенком. С 2003 года все новые вожатые должны были проходить проверку на криминальное прошлое, но только с 2008 года это коснулось лидеров скаутов с большим стажем работы.

Долгие годы бойскаутам удавалось сохранять свою репутацию, несмотря, например, на громкое расследование газеты Washington Times в 1991 году о случаях сексуального и физического насилия в рядах бойскаутов. Подводя итог своего исследования, авторы материала написали: «Бойскауты – магнит для мужчин, которые хотят иметь сексуальные отношения с детьми… Педофилы присоединяются к скаутам по простой причине: там находятся мальчики».

О случаях педофилии в рядах бойскаутов подозревали многие американцы, но в 2010 году ударил первый гром: суд в Орегоне постановил выплатить 18,5 миллионов долларов Керри Льюису, ставшему жертвой сексуального насилия со стороны вожатого Тимура Дайкса в 1980 годах. Известно, что в 1983 году Дайкс признался своему непосредственному начальству в домогательствах к 17 мальчикам, но был остановлен на должности вожатого, где позднее он и встретил Керри.

Журналист Патрик Бойл, автор книги «Честь скаута: сексуальное насилие в наиболее авторитетном американском институте», считает, что именно это громкое судебное решение явилось переломным моментом. До этого случая «Бойскаутам Америки» удавалось сохранять в тайне свои проблемы с насилием, но внезапно все узнали, что проблема педофилии глубоко поразила скаутское движение.

Дальше – больше. В 2012 году изданию Los Angeles Times стало известно о тайном списке извращенцев, куда «Бойскауты Америки», начиная с 1920 годов, заносили всех бывших сотрудников, изгнанных за сексуальные домогательства и насилие в отношении подростков. В октябре 2012 года «Бойскауты Америки» были вынуждены по решению суда опубликовать более 20 тысяч страниц документов по 1200 предполагаемым случаям сексуального насилия над детьми, зафиксированными в период с 1965 по 1985 годы.

В апреле 2019 года «Бойскауты Америки» признали, что в течение 72 лет более 7800 их бывших и нынешних сотрудников подвергли сексуальному насилию более 12 тысяч мальчиков. Возможно, это далеко не полный список, так как еще в 1970 года руководство организации начало уничтожать доказательства сексуального насилия, если к этому моменту жертве, пострадавшей в детстве, исполнилось 80 и более лет.

Эксперты предполагают, что, объявляя о банкротстве, «Бойскауты Америки» пытаются уменьшить свои финансовые издержки, которые они должны будут понести, чтобы уладить судебные тяжбы о сексуальном насилии.

Дело в том, что согласно 11 главе Кодекса США о банкротстве, на время судебного разбирательства прием заявлений со стороны других потерпевших будет приостановлен, причем – на сколь угодно долгий срок, тем более, когда речь идет о банкротстве столь большой организации, чьи обязательства значительно уступают ее активам. «Это не традиционное банкротство, – считает Майкл Мерц, адвокат из Чикаго, представляющий около 300 бывших скаутов, подвергшихся сексуальному насилию. – Обычно вы объявляете банкротство, когда у вас больше долгов, чем активов. Я думаю, что это попытка использовать суды, чтобы ограничить воздействие будущих претензий».

Во время банкротства часть активов «Бойскаутов Америки» будет использоваться для расчетов с жертвами насилия, но только с теми, кто уже подал судебные иски. «Если вы подаете документы после этого периода времени, вам не повезло», – подтверждает эту гипотезу один из организаторов движения «Издевательства в скаутинге» Поль Монс. Ранее подобную тактику применяла в случае подобных исков католическая церковь.

В разгар судебных процессов руководство «Бойскаутов Америки» было вынуждено заложить некоторые из своих основных объектов, в том числе национальную штаб-квартиру в Ирвинге, штат Техас, и ранчо Филмонт площадью 140 000 акров в Нью-Мексико. Пока неясно, окажутся ли 261 местное отделение бойскаутов вместе со своими активами втянуты в судебные разбирательства (местные филиалы являются юридически отдельными образованиями).

Как бы там ни было, но организации «Бойскауты Америки», одному из столпов американского общества, нанесен колоссальный имиджевый и финансовый урон. Если оно не найдет возможность кардинально переломить ситуацию, звание «Орлиный скаут» вряд ли окажется в будущем столь же почетным, как еще пару лет назад.

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