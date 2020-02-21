Учителя в Сочи отстранили от работы после применения удушающего приема к школьнику

21.02.2020, 16:44, Новости дня

Учитель математики, применивший удушающий прием в отношении ученика в школе в Сочи, отстранен от работы, сообщил представитель администрации города.

«Сотрудники управления по образованию и науке, администрация школы, учитель совместно с органами полиции встретились с родителями учащегося. Педагог принес публичное извинение семье… Проводится служебное расследование. Ситуация на контроле у прокуратуры города», – сообщил РИА «Новости» представитель мэрии.

Он уточнил, что педагог «позволил себе повысить тон голоса и применил физическую силу в отношении одного из учеников. 

В администрации города объяснили, что учитель заступился за свою коллегу, которую двое школьников довели до слез на предыдущем уроке. 

За свое поведение педагог извинился перед родителями мальчика, тем не менее в настоящее время он отстранен от работы.

В пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщили о проведении проверки после агрессивного поведения учителя во время урока.

«Организовано проведение доследственной проверки. Следователем будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий учителя, и дана оценка действиям работников учебного учреждения», – сообщается на сайте СК по региону.

В четверг в Сети появилось видео, на котором учитель громко кричит на учеников во время урока и угрожает оставить их на второй год. 

На кадрах видно, как преподаватель применяет к одному из школьников удушающий прием. Позже оказалось, что так агрессивно учитель вел себя на классном часе в одном из шестых классов. 

 



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