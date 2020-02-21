Мировые знаменитости записали видео в поддержку мальчика, над которым издевались в школе

21.02.2020, 16:42, Новости дня

Австралийский актер Хью Джекман, американский комик Брэд Уильямс, а также игроки национальной сборной по регби записали видео в поддержку девятилетнего Квадена Бэйлса из Квинсленда (Австралия), который хотел покончить жить самоубийством из-за буллинга в школе.

18 февраля мама мальчика Яррака Бэйлс опубликовала на своей странице в Facebook пост, продемонстрировав результаты издевательств одноклассников над ее сыном, страдающим ахондроплазией.

«Я не знаю, что дальше делать», – написала женщина.

На видео девятилетний Кваден Бэйлис, сидя на заднем сидении автомобиля, просит мать дать ему нож, чтоыб он мог себя убить.

Женщина призналась, что это не первая попытка ее сына свести счеты с жизнью из-за травли в школе.

This is the impacts of bullying! I seriously don’t know what else to do! 😭 Posted by Yarraka Bayles on Teisipäev, 18. veebruar 2020

За несколько дней публикация женщины получила около 400 тыс. репостов. Вскоре после этого последовала реакция со стороны мировых знаменистотей.

Видео в поддержку девятилетнего мальчика записал австралийский актер Хью Джекман. «Можешь считать меня своим другом. Издевательства должны прекратиться. Точка», – заявил он.

Quaden — you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 20, 2020

Комедийный актер Брэд Уильямс, который также как и Бэйлис родился с ахондроплазией, инициировал сбор денег, чтобы отправить Квадена Бейлса в Диснейленд, сообщает СNN.

Представители национальной австралийской сборной по регби пригласили школьника вывести игроков команды на поле накануне матча.

The Indigenous #NRLAllStars have invited 9-year-old Quaden Bayles, a victim of bullying, to lead them out this Saturday night * pic.twitter.com/UcXhNt3QKF

— NRL (@NRL) February 20, 2020

Кроме медийных личностей, во флешмобе с хештегом #WeStandwithQuaden взяли участие австралийские полицейские, а также люди с ахондроплазией.

По словам матери, получив поддержку, ее сын заявил, что «худший день его жизни превратился в самый лучший».