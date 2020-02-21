Скалецкая сообщила, что заселилась в медцентр «Новые Санжары», где пребывают эвакуированные из Китая

21.02.2020, 16:42, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила в Facebook 21 февраля, что заселилась в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» Полтавской области, куда на 14-дневную обсервацию привезли эвакуированных из Китая граждан Украины и других стран.

«Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение», – написала министр.

Она сообщила, что 20 февраля до поздней ночи проверяла условия размещения людей, обеспечение их необходимыми вещами и соблюдение санитарных условий.

«Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону обсервации. Общаюсь с эпикажем самолета. В настоящее время все, кто находится здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания», – заявила Скалецкая.

Вітаю всіх!Отже, я нарешті знаходжусь у приміщенні, в якому проведу найближчі два тижні. Хотіла, щоб мене заселили в…

Posted by Zoryana Skaletska on Reede, 21. veebruar 2020

20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира, которых эвакуировали в связи со вспышкой в Китае коронавируса SARS-CoV-2 и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они пробудут на обсервации 14 дней. В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

Скалецкая заявила, что проведет вместе с эвакуированным на карантине две недели, чтобы «успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны».

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Во время прибытия колонны автобусов местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

Полиция в Новых Санжарах после инцидента задержала 24 человека. 23 из них 21 февраля отпустили.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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