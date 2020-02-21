Лукашенко предложил РФ помочь достроить Восточный

21.02.2020, 16:37, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские строители готовы помочь российской стороне в завершении строительства космодрома Восточный.

«Мы можем перебросить туда два-три (строительных) треста, которые могут работать под ключ», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

По его словам, возможность участия белорусской стороны в строительстве космодрома Восточный обсуждалась в том числе во время его телефонного разговора в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский президент говорил о целесообразности помощи в оперативном окончании строительства, добавил Лукашенко.

«Я ему (Путину) рассказал о встрече с Рогозиным и строительстве космодрома Восточный. Говорю президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно, так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят. И Восточный, конечно, надо оперативно достраивать. И Рогозин, будучи здесь, просил, чтобы мы помогли специалистами», – сказал Лукашенко.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что западные строители долгостроев воруют куда больше российских.



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