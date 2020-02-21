Прокуратура Болгарии назвала имена «российских шпионов»

21.02.2020, 16:37, Новости дня

Болгарская прокуратура назвала имена россиян, которые якобы причастны к отравлению оружейного бизнесмена Эмилиана Гебрева.

«Софийская городская прокуратура (СГП) выдвинула заочные обвинения в отношении трех лиц – граждан России, а именно: Сергея Викторовича Павлова, Сергея Вячеславовича Федотова и Георгия Горшкова», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

В прокуратуре добавили, что на данный момент все трое проживают в Москве. Также ведомство опубликовало фотографии россиян.

Ранее СМИ сообщили, что имя одного из подозреваемых болгарской прокуратурой россиян – Денис Сергеев.

Напомним, весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Болгария внезапно нашла у себя «российских шпионов».