Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера «Я – Бог»

21.02.2020, 16:30, Новости дня

У американских автомобилистов есть возможность составлять на номерных знаках любые цифробуквенные комбинации. Порой эта свобода играет с ними дурную шутку, но иногда платить приходится и самим властям — за необоснованные ограничения.

История эта началась еще в 2016 году, когда работник почты Бенни Харт переехал из Огайо в Кентукки, передает The Washington Post. 12 лет до переезда на автомобиле Харта красовался номерной знак IM GOD (Я — Бог), и вполне логично, что после смены места жительства почтальон, перерегистрируя машину, подал заявку в транспортный департамент Кентукки на аналогичный номер.

Известно, что первоначально заявку одобрили, но после дальнейшего обсуждения одобрение отозвали. Департамент отправил Харту письмо, в котором говорится, что этот номер нарушает некоторые внутренние законы в той части, которая касается запрета на вульгарности или непристойности на персонализированных номерах. Якобы такая надпись на номере может отвлекать внимание других водителей или стать причиной для конфронтации.

В США начали изымать автономера с русским матом

Бенни Харт, который не скрывает своего атеистического мировоззрения, с этим решением не согласился и подал судебный иск. Его адвокаты заявили, что решение транспортного департамента нарушает Первую поправку к Конституции США, а нормативные акты, на которые ссылались власти, содержат необоснованные и недопустимые ограничения. Кроме того, указывалось, что хотя номерной знак Харта оказался под запретом, в Кентукки разрешено использование буквосочетаний типа THX GOD, MY GOD, HES GOD, IM4 GOD и тому подобное. Наконец, любитель эпатажа заявил, что отказ необоснован в том числе и потому, что никто не сможет доказать, что он — не Бог.

Окружной суд США с мнением адвокатов почтальона согласился, подтвердив, что нарушение Первой поправки действительно имело место. Власти штата обязали выдать Харту заветную табличку, а дополнительно еще и компенсировать судебные издержки: 150 715 долларов на адвокатов и 491 доллар судебной пошлины.

Фото: The Washington Post

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АвтоВести



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