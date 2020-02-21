Школьник на велосипеде вылетел под встречный фургон, попав в яму на дороге. Видео
21.02.2020, 16:30, Новости дня
В минувший четверг, 20 февраля, 12-летний школьник пострадал в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Ребенок, ехавший на велосипеде, попал в выбоину на дороге. После этого он потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном.
Как сообщают СМИ, пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован с многочисленными переломами.
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