Президент обсудил с Совбезом Белоруссию и Сирию

21.02.2020, 16:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь руководителя страны Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече, в частности, обсуждалась ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, по которой вечером 21 февраля у Путина и его турецкого коллеги Эрджепа Эрдогана запланирован телефонный разговор.

Кроме того, Путин рассказал о деталях своих переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что российский президент предложил Минску компенсацию в размере 300 миллионов долларов из-за налогового маневра, снизившего доходы бюджета Белоруссии. Как сообщил Лукашенко, Путин предложил ему рассчитать формулу, чтобы установить сколько республика потеряет в 2020 году от уменьшения таможенной пошлины — к уровню 2019 года.



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