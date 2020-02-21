«Барселона» подписала нападающего вне срока действия трансферного окна

21.02.2020, 16:30, Новости дня

«Барселона» 20 февраля на своем официальном сайте объявила о переходе нападающего «Леганеса» датчанина Мартина Брейтуэйта.

«Барселона» выкупила контракт футболиста у «Леганеса» за €18 млн. Контракт с нападающим подписан до 2024 года. Сумма отступных составляет €300 млн.

Трансферное окно в Испании закрылось 1 февраля, но Королевская испанская федерация футбола разрешила «Барселоне» подписать нападающего вне его действия из-за травм уругвайца Луиса Суареса и француза Усмана Дембеле.

В этом сезоне Брейтуэйт провел за «Леганес» 27 поединков во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.