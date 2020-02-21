На МКАДе зафиксировано превышение по сероводороду

21.02.2020, 16:30, Новости дня

На 80% территории МКАДа зафиксировано превышение по сероводороду и монооксиду углерода, сообщил глава Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов на круглом столе общественной палаты по вопросам экологии в Мосгордуме.

«Мы закончили тотальное обследование на МКАДе, у нас на 80% территории МКАДа, особенно когда не очень сильный ветер, превышение по сероводороду и частично по CO (оксид углерода). Мы считаем, что надо что-то с этим делать», – рассказал Расулмухамедов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что необходимо принимать меры по поводу этой ситуации, так как водители находятся на территории МКАДа больше 20-25 минут. Также в планах провести замеры на третьем транспортном кольце.

В декабре сообщалось, что в районе Очаково на западе Москвы периодически фиксируется превышение уровня вредных веществ в воздухе.