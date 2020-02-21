Коронавирус добрался до Ливана

21.02.2020, 16:30, Новости дня

В Ливане зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, сообщил министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

Информированный источник в аэропорту Бейрута рассказал РИА Новости, что вирус был обнаружен у гражданки Ливана, которая прилетела из Ирана. Женщина была отправлена в больницу.

Ранее власти Ирана сообщили, что в стране коронавирусом нового типа заболели уже 18 человек в нескольких городах. Четверо из заболевших скончались.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент общее число заразившихся уже превысило 75,4 тысячи человек. Скончались от болезни 2236 заболевших, выздоровели около 18,3 тысячи человек.



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