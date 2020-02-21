В Китае на фоне вспышки коронавируса увеличился спрос на планшеты

21.02.2020, 16:30, Разное

В Китае вспышка коронавируса спровоцировала увеличение среди пользователей спроса на планшеты. При этом распространение COVID-19 мешает разработчикам удовлетворить поступающие заказы.

Источники отмечают, что из-за коронавируса возросло число граждан, работающих и обучающихся удаленно, чем и обусловлен повышенный спрос на планшеты. Однако производители устройств испытывают трудности при удовлетворении потребностей юзеров, поскольку на фоне вспышки COVID-19 наблюдается дефицит необходимых компонентов, а также рабочей силы.

Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией, ряд обычных магазинов не имеет возможности вернуться к работе, поэтому основная нагрузка оказалась на онлайн-точках продаж. Последние столкнулись с истощением запасов на складах, что вылилось в рост стоимости планшетов из Китая. При этом проблема, вряд ли, решится быстро, на фоне чего поставки указанных устройств по итогам первого квартала 2020 года могут упасть на 20%.