МИД раскритиковал СМИ за искажение слов Лаврова

21.02.2020, 16:26, Новости дня

Интернет-издание The Insider некорректно интерпретировало слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об уровне ВВП стран БРИКС, заявили в Министерстве иностранных дел.

В публикации, внимание на которую обратил МИД, говорится, что Лавров якобы «объявил об экономической победе БРИКС над Западом».

«Это очередной пример некорректной журналистской интерпретации и приписывания слов, которые не произносились», – передает РИА «Новости» заявление российского внешнеполитического ведомства.

В статье, в частности, указано, что, вопреки заявлениям Лаврова, совокупный ВВП стран G7 почти вдвое выше показателя БРИКС. В МИД подчеркнули, что в действительности министр, выступая 15 февраля перед экспертами на «круглом столе» форума «Примаковские чтения», говорил «о показателях совокупного ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности, который у стран БРИКС выше, чем у стран «Группы семи» (50,78 трлн долларов против 43,68 трлн долларов)».

В Министерстве указали, что эти данные не раз озвучивали в МВФ.

«Вызывают недоумение подобные попытки манипуляции общественным мнением, явно не демонстрирующие высокий профессионализм автора статьи», – отмечается в сообщении.

В свою очередь главный редактор издания Роман Доброхотов выразил несогласие с тем, что цитата была подана некорректно. По его словам, в заголовке был передан общий смысл, а цитата в тексте была точной. Он отметил, что Лавров посчитал ВВП по паритету покупательной способности (ППС).

«Но некорректно сравнивать размер экономики, измеряя ее по внутренним ценам, особенно если речь о Китае. Если же сравнить ВВП без учета ППС, окажется, что страны Запада вдвое больше», – сказал Доброхотов.



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