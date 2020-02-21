Половина учеников не пришли в школу в поселке, куда эвакуировали украинцев из Китая

21.02.2020, 16:26, Новости дня

Около половины учащихся школы в украинском поселке Новые Санжары, в которое эвакуировали украинцев из Китая, не пришли в пятницу на учебу.

«Сегодня из 900 школьников на учебу не пришли почти 400. На такую посещаемость повлияла ситуация, которая была в Новых Санжарах вчера. Но мы работаем в штатном режиме. Я обязал учителей по телефону известить родителей, что безопасности детей ничего не угрожает», – сообщил директор Новосанжарской школы Николай Решетило, передает ТАСС.

Он отметил, что в понедельник планируется провести собрания, чтобы убедить родителей школьников в том, что ситуация находится под контролем, а безопасности детей ничего не угрожает.

В среду в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. Полиция задержала активистов, после чего расчистила путь силой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация украинцев из Уханя вызвала в этой стране эпидемию истерии и паники.



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