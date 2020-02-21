Мнение: Особенности суверенного расследования

21.02.2020, 16:22, Разное

Пресс-Песков объявил журналистам в связи с докладом ОБСЕ о расследовании убийства Бориса Немцова, что «международного расследования убийства Бориса Немцова на территории России быть не может».

Отлично. Тогда проведите национальное расследование.

За 5 лет не найдены ни организаторы, ни заказчики преступления. И, более того, их даже формально не искали. Что и показал доклад ОБСЕ.

Кроме того, исполнителей умудрились обвинить в простом убийстве, проигнорировав, что Немцов – депутат областной Думы, известный оппозиционный лидер. И расследование его дела должно вестись по статье о покушении на жизнь государственного деятеля.  

Так и получилось, что убийство Бориса Немцова остается нераскрытым. Более того, не видно у властей России стремления найти заказчиков убийства. И в самом деле – откуда взяться желанию поймать самих себя?

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Источник: СерпомПо



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