Видео с успехами дочери Леры Кудрявцевой умилило поклонников

21.02.2020, 16:21, Разное

Видео с участием дочери телеведущей Леры Кудрявцевой «взорвало» интернет. Всего за несколько часов ролик, демонстрирующий успехи малышки, отметили более пятидесяти тысяч подписчиков Instagram.
Полуторагодовалая дочь Кудрявцевой Маша занимается с опытным педагогом. Она с радостью выполняет все задания и мило улыбается, демонстрируя невероятные способности в обучении. По слухам, за эти развивающие уроки известная телеведущая платить немалые деньги. Малышка уже научилась различать цвета. Ей настолько нравится заниматься, что по окончанию занятий она не хочет идти домой. Как для своего возраста, подметили поклонники, девочка очень сообразительная и ловкая.

За последнее время дочь Кудрявцевой стала очень популярной в Сети, она — достойная конкурентка детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Подписчики ведущей в восторге от смышленой малышки, они не перестают в комментариях писать комплименты.



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