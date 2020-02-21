Смартфон Huawei P40 Pro может получить супербыстрый Wi-Fi

21.02.2020, 16:21, Разное

Компания Huawei намерена разработать свой стандарт скоростной передачи данных Wi-Fi 6+. Первой моделью, которая, возможно, получит супербыстрый Wi-Fi станет смартфон Huawei P40 Pro.

Крупнейшие производители компьютерной техники и беспроводных устройств в конце 2018 года сменили наименования с 802.11ax на Wi-Fi 6. На рынке уже начали появляться модели смартфонов, которые поддерживают Wi-Fi 6. Но китайский производитель Huawei посчитал этого недостаточно. Представители компании считают, что только появившиеся устройства не способны развивать скорость обмена данными, которая заявлена новым стандартом. Даже тот самый Huawei Mate 20, который вышел в 2018 году, может обеспечивать более быструю передачу, в отличии от новых моделей с поддержкой Wi-Fi 6.

В планах компании создать новый стандарт под названием Wi-Fi 6+. На данный момент пока не известно, насколько увеличится скорость обмена данными, и будет ли в чем-то отличие от предыдущего стандарта. Скорее всего, Huawei намерен выпустить и новые роутеры с Wi-Fi 6+.