Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии

21.02.2020, 16:19, Новости дня

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсудив обострение ситуации в сирийском Идлибе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов РФ и Турции», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

По его словам, Путен также рассказал участникам совещания об итогах сегодняшнего телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 

«Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений», – отметил Песков.

На встрече присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что происходящее в сирийской провинции Идлиб можно назвать войной.

В пятницу сирийские войска отбили очередное нападение протурецкой оппозиции в провинции Идлиб. Кремль комментировал сообщения экспертов о «худших сценариях» развития ситуации в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Потери Ливии от закрытия нефтяных портов оценили в 1 млрд долларов

26.12 / Музыкант упал под прибывающий поезд в московском метро

23.01 / Иссахар отказалась просить Путина о помиловании

13.02 / «Левада»: уровень доверия россиян к Путину с 2017 года упал почти в два раза

20.02 / Портовые сборы в России увеличат в десятки раз по предложению ФАС — «Коммерсантъ»

24.12 / Совет Европы приветствует договоренности Минской группы об обмене удерживаемыми лицами

18.02 / Второй россиянин госпитализирован с карантинного лайнера с подозрением на коронавирус

19.12 / Видео: Большая пресс-конференция Владимира Путина

14.02 / Рыбак еле поборол сома в центре Калининграда

20.02 / В Германии задумались о защите компаний от санкций по «Северному потоку – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика