Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии

21.02.2020, 16:19, Новости дня

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсудив обострение ситуации в сирийском Идлибе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов РФ и Турции», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, Путен также рассказал участникам совещания об итогах сегодняшнего телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений», – отметил Песков.

На встрече присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что происходящее в сирийской провинции Идлиб можно назвать войной.

В пятницу сирийские войска отбили очередное нападение протурецкой оппозиции в провинции Идлиб. Кремль комментировал сообщения экспертов о «худших сценариях» развития ситуации в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.